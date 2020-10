"Ein Betrunkener mit offenem Haftbefehl stürzt mit Fahrrad": So beginnt eine Meldung der Polizeiinspektion Coburg. Mit mehr als zwei Promille fiel der 48-jährige Coburger am Dienstagnachmittag am Schillerplatz vom Rad und verletzte sich. Er zog sich Verletzungen zu und blutete leicht. Lallende Aussprache, unsicherer Stand: Die hinzugerufenen Polizisten konnten den Grund für den Sturz schnell aufdecken. Ein Alkoholtest zeigte den Ordnungshütern einen Wert von über 2,2 Promille an. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich auch noch heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Zunächst jedoch musste der 48-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, ehe er durch die Zahlung der noch offenen Geldstrafe seinen Gefängnisaufenthalt abwenden konnte. Wegen der Alkoholfahrt muss er allerdings mit einer weiteren empfindlichen Geldstrafe rechnen. pol