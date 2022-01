In "Sing - Die Show Deines Lebens" lassen Buster und die anderen das Moon Theater hinter sich und brechen auf in die glitzernde Show-Metropole Redshore City. Für die Regie und das Drehbuch der Blockbuster-Fortsetzung zeichnet wieder Garth Jennings verantwortlich.

Utopolis Multiplexkino

Sing - Die Show Deines Lebens 3D:

Diesmal will Koala Buster Moon die extravaganteste und schillerndste Bühnenshow präsentieren, die es je zu sehen gab. Große Träume und spektakuläre Hits verlangen aber auch nach einer größeren Bühne als der des Moon Theater. Das Crystal Tower Theater in der glamourösen Großstadt wäre perfekt - aber es gibt ein kleines Problem - eigentlich drei (110 Minuten; frei ab 0 Jahre; täglich um 16.20 und 20 Uhr).

VHS-Film: The Father:

Anne (Olivia Colman) ist in großer Sorge um ihren Vater Anthony (Anthony Hopkins). Als lebenserfahrener stolzer Mann, lehnt er trotz seines hohen Alters jede Unterstützung durch eine Pflegekraft ab. Obwohl ihn sein Gedächtnis immer häufiger im Stich lässt, ist er davon überzeugt, auch weiterhin allein zurechtzukommen. Doch als Anne ihm plötzlich eröffnet, dass sie zu ihrem neuen Freund nach Paris ziehen wird, ist er verwirrt. Wer ist dann dieser Fremde in seinem Wohnzimmer, der vorgibt, seit über zehn Jahren mit Anne verheiratet zu sein? (98 Minuten; frei ab 6 Jahre; Dienstag um 19.30 Uhr).

Spider-Man: No Way Home (frei ab 12; 3D täglich um 16.10 und 19.50 Uhr; in 2D täglich um 16.10 und 19.50 Uhr). - The King's Man - The Beginning (frei ab 16; täglich außer Sa., So. 16.20 Uhr, täglich 20 Uhr). - Scream (frei ab 16; Sa., So. 16.40 Uhr, täglich 20 Uhr). - Matrix Resurrections (ab 16; täglich 19.50 Uhr). - James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben (frei ab 12; täglich außer Di. 19.30 Uhr). - House auf Gucci (frei ab 12; täglich außer Sa., So. 16.10 Uhr, täglich 19.40 Uhr). - Encanto 3D (frei ab 0; täglich 16.30 Uhr). - Die Schule der magischen Tiere (frei ab 0: täglich um 16.40 Uhr). - Clifford, der große rote Hund (frei ab 0; täglich um 16.40 Uhr).