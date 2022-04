Zu einer besonderen Kreuzwegmeditation lädt die katholische Pfarrgemeinde St. Johannes am Freitag, 8. April, um 20 Uhr ein. Auf der großen Leinwand im Saal des Johannes-Martin-Hauses (Pfarrzentrum) begegnen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beeindruckende Kreuzwegstationen des Kettensägen-Kreuzwegs in der Pfarrkirche Debant (Osttirol). Der renommierte österreichische Bildhauermeister Alois Fasching (*1957) hat sie aus Holz geschaffen - mit einer Kettensäge.

Die Bilder der 14 Stationen sowie Gedanken und Gebetsimpulse wollen das Geschehen des Kreuzweges in die Gegenwart holen. Dazwischen gestreut vertiefen kurze instrumentale Improvisationen von Kantor Dieter Blum und Paul Oschmann.

Im Jahr 2000 wurde dieser Kreuzweg in der Pfarrkirche Debant in Osttirol installiert. Den Ort Debant kennen manche "altgediente" Hammelburger Ministranten noch: 1968 verbrachte eine große Schar von ihnen mit Pfarrer Oskar Röll eine zweiwöchige Sommerfrische dort in den Lienzer Dolomiten.

Auf den Spuren der Vergangenheit besuchten Paul und Barbara Oschmann im Sommer 2021 die Kirche und entdeckten dort die ausdrucksstarken Skulpturen. Die meditative Kreuzwegandacht dauert etwa eine Stunde, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Bei den Sitzplätzen im Pfarrsaal werden die Abstandsregeln berücksichtigt. Bitte FFP2-Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Es gelten die aktuell gültigen Corona-Regeln (siehe auch Homepage der Pfarrei www.kath-kirche-hammelburg.de). hbo