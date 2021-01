Zur Einstellung der Kolumne "Langes Wochenende" (Bayerische Rundschau vom 31. Dezember - "Anmerkungen zum Abschied") wird uns geschrieben:

Man nennt das wohl ein Déja-vu. Fast genau vor 14 Jahren schrieb ich hier einen Leserbrief, um mein Unverständnis zu äußern, einen Chefredakteur (damals der Bayerischen Rundschau Kulmbach) vom Format eines Tom Lange ziehen zu lassen beziehungsweise nach München wegzuloben.

Spekulationen über Gründe bringen heute wie damals nichts.

Darauf folgten in der Bayerischen Rundschau von ihm erst die Kommentare aus München und danach seit 2016 seine unnachahmlichen Kolumnen, mit denen jetzt Schluss sein soll. Deren Qualität (die eher das Niveau einer Süddeutschen ausstrahlen) haben mich jede Woche die Bayerische Rundschau speziell am Freitag in freudiger Erwartung aufschlagen lassen. Motto: Was hat sich der Tom denn dieses Mal wieder einfallen lassen?

Wie kann wohl ein "Malerkünstler" einen Mann der Wortkunst angemessen beschreiben? Er sollte es wahrscheinlich eher lassen - ich oute mich trotzdem als Fan: Dabei muss ich schon zugeben, die weniger ernsten Kolumnen waren mir näher (möchte da zum Beispiel die unvergessliche Beschreibung "Söders Tasse" anführen).

Herrlich, diese fein geschliffen formulierten Wortspielereien, die tiefgründige Formulierung und trotz manch anklingender Ironie und konträrer Ausschmückungen diese Spannungskurve in ein intelligentes, vereinigendes Finale. Vielleicht nicht alle, aber viele einfach genial und begleitet von diesem unverwechselbaren "Tom Lange Humor".

Das Ganze wie selbstverständlich durchdrungen von grundsolidem handwerklichem Können und komplexem faktischem Wissen und niemals herablassend oder beleidigend. Und (wie er selbst formuliert) ohne, sich zu wichtig zu nehmen - aber mit deutlicher und ehrlicher Positionsbestimmung.

Im "Haudrauf"-Zeitalter der Egomanen und sich selbst bestätigenden Social-Media-Egoisten, die überzeugt sind, alles zu wissen und dass die Welt nur auf ihre Meinung warte - einfach und schlicht eine Wohltat.

Wenn es denn für die Kulmbacher Bayerische Rundschau noch so was wie eine "corporate identity" gegeben hat, wer oder was sollte das sein, als dieses "Urgestein" der BR, Tom Lange.

So gibt es mit dem Ende seiner Kolumnen nur Verlierer. Erstens die Herren in der Zentrale in Bamberg (oder wer auch immer), denen ignoranterweise der Qualitätsverlust der eigenen Zeitung (und damit nicht nur die Kulmbacher Kunden) egal oder Tom Langes Kolumnen zumindest nicht wertig genug sind, zweitens natürlich den Autor selbst (der gerne weitergewirkt hätte) und letztendlich die Leser und Abonnenten.

Eine "ärmliche" Entscheidung, die die Bayerische Rundschau ärmer macht.

Harald Burger

Veitlahm