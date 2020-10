Sie könnten unterschiedlicher kaum sein: Arthur (Heiner Lauterbach) ist ein konservativer Wirtschaftsanwalt und lebt in einer Stadtvilla in Berlin. Kalle (Jürgen Vogel) ist Bauarbeiter und Kumpeltyp mit erhöhtem Aggressionspotenzial. Und der harmoniebedürftige Yus (Hilmi Sözer) arbeitet als Physiotherapeut. Eines haben die drei Schwäger aber gemeinsam: Ihre Töchter haben sich verliebt. Also schließt das Väter-Trio einen heimlichen Pakt: Die ungeliebten Schwiegersöhne in spe müssen weg. "Es ist zu deinem Besten" läuft außer Montag täglich um 15.20, 17.10 und 20.10 Uhr im Kino Utopolis. Foto: Studiocanal