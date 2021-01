Zum Jahreswechsel hat Erster Polizeihauptkommissar Roland Schmitt die Leitung der Polizeiinspektion Pegnitz nach fast zwanzig Jahren in die Hände von Kriminalhauptkommissarin Verena Wörlein übergeben.

Nach dem Studium an der Beamtenfachhochschule in Sulzbach-Rosenberg leistete sie Dienst bei verschiedenen Dienststellen von Schutz- und Kriminalpolizei sowie im Führungsstab des Polizeipräsidiums München. Nun übernimmt die 30-Jährige, die ursprünglich aus Mittelfranken stammt, die Leitung der Polizeiinspektion Pegnitz im Rahmen der Führungsbewährung für den höheren Polizeivollzugsdienst.

Bis Mitte des Jahres

Etwa Mitte des Jahres dürfte dann die derzeit laufende Ausschreibung dieses Dienstpostens abgeschlossen sein und eine Entscheidung über die künftige dauerhafte Leitung der Pegnitzer Polizeidienststelle fallen. Dann soll nach den derzeitigen Planungen des Polizeipräsidiums Oberfranken auch die offizielle Verabschiedung von Schmitt im Rahmen einer würdigen Feierstunde stattfinden, da dies aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich ist. Unter Beachtung der derzeit strengen Abstandsregeln erfolgte die Übergabe der Dienstgeschäfte nur im kleinen Kreis in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Pegnitz. Wörlein ist damit die erste Dienststellenleiterin in Pegnitz. Probleme sieht ihr Vorgänger hierdurch nicht: "In Pegnitz sind seit vielen Jahren zahlreiche Schlüsselpositionen mit Frauen besetzt. Während Politik und Wirtschaft seit Jahren über eine größere Beteiligung von Frauen in Führungspositionen diskutieren, hat dies die Polizeiinspektion Pegnitz schon seit vielen Jahren umgesetzt und erfolgreich praktiziert."

Die neue Dienststellenleiterin freut sich laut Pressemitteilung der Polizei sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen sowie auf die vielfältigen neuen Aufgaben. Besonders wichtig sei es ihr, Pegnitz und die zum Schutzbereich gehörenden Gemeinden möglichst schnell kennenzulernen. red