Michael Memmel

Wie fühlt sich so ein Shutdown im Dezember an? Ich gehe mal zur Mittagszeit nachsehen - in mir und in der Bamberger Innenstadt.

Der erste Eindruck: Hoppla, so viele Parkplätze sind am Wilhelmsplatz doch nie frei! Das Café Rondo präsentiert sich ungewohnt ohne Warteschlange für den Kaffee to go - und drumherum sitzt allein eine Frau und genießt die Sonnenstrahlen. Viel Luft erkenne ich in der Langen Straße, während mir die Brille über dem Mund-Nasen-Schutz beschlägt: kein Radfahrer weit und breit, der sich ein Wettrennen mit den Autos liefert (aber selbst die gibt's nur wohl dosiert). "Wir dürfen weiter für Sie da sein." Das Schild vor der Confiserie Storath lässt mich erst stutzen, dann schmunzeln: Ein bisschen Luxus darf noch feilgeboten werden. Am Grünen Markt, wo Tags zuvor zahlreiche Kunden aneinander vorbeihetzten und Weihnachtsgeschenken hinterherjagten, verlieren sich am ersten Lockdown-Tag die wenigen Menschen. Ein Paar spielt lebhaft mit seinem Kind. Die Schreie des Kleinen hallen merkwürdig am Platz vor dem Gabelmann. Bezeichnend: Der Baum der Hoffnung bittet längst online um Spenden. Es reiht sich geschlossene Tür an geschlossene Tür. Und selbst zu den Bäckern, Metzgern, Drogerien oder Reformhäusern, die geöffnet bleiben, verirren sich nur Einzelne. Nur bei den Apotheken scheint mehr los zu sein. Ist wieder eine neue Bestellung von FFP2-Masken eingetroffen? Nein, immer noch ausverkauft.

Also, wie fühlt er sich nun an, der Shutdown im Dezember? Nicht besser als im Frühjahr, nur kälter und undurchsichtiger für einen Brillenträger. Trostlos wie ein verregneter Sonntag - nur dass es trocken ist und die Sonne scheint. Einziger emotionaler Lichtblick: Offenbar wird meine Überzeugung, dass Pralinen Grundnahrungsmittel sind, inzwischen allgemein anerkannt.