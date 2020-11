In der Klingenstraße in Knetzgau verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag zwischen 2.48 und 3.38 Uhr Zutritt zu einem Entsorgungsbetrieb. In der Sortierhalle schaltete der Eindringling die Notschalter der Sortiermaschine aus. Anschließend begab er sich in verschiedene Räume. In der Sortierhalle öffnete er gewaltsam einen verschlossener Spind und entwendete daraus einen Bolzenschneider. Aus dem Aufenthaltsraum nahm der Unbekannte Sicherheitsschuhe mit. Da die Maschine durch das Ausschalten bei Arbeitsbeginn erst verspätet in Betrieb genommen werden konnte, entstand dem Entsorgungsfachbetrieb ein Verdienstausfall. Auf der Videoaufzeichnung konnte eine kräftige, männliche Person mit weinrotem Kapuzenpulli, blauer Bomberjacke und Baseballmütze gesichtet werden.

Wer hat in der Tatzeit eine verdächtige Person, auf die die Beschreibung zutrifft, im Bereich des Entsorgungsbetriebes gesehen? Die Polizeiinspektion in Haßfurt ist unter der Telefonnummer 09521/9270 zu erreichen und bittet um Hinweise.