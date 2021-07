Ein Unbekannter ist am Freitagvormittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der Täter entwendete Gegenstände im Wert von rund 3500 Euro und entkam mit seiner Beute unerkannt, teilt das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat den Sachverhalt aufgenommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise.

Nach vorliegenden Ermittlungserkenntnissen nutzte der Täter die zweistündige Abwesenheit der Bewohner, um die Wohnungstür gewaltsam aufzubrechen und sich im Inneren auf die Suche nach Beute zu machen. Dabei fielen ihm Schmuck, Bargeld und andere Gegenstände in die Hände. Er verschwand damit in unbekannte Richtung. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen 8.50 und 10.50 Uhr in der Straße "Am Steingraben". Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0971/714 90 mit der Polizei Bad Kissingen in Verbindung zu setzen. pol