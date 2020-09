In das Gebäude des Bauhofes der Gemeinde Oerlenbach in der Rottershäuser Straße 6 ist nach Polizeiangaben eingebrochen worden. Der Tatzeitraum liegt in der Zeit von Montagnachmittag, 17 Uhr, bis Dienstagmorgen, 6.30 Uhr. Gestohlen wurde Bargeld in Höhe von 200 Euro und ein Winkelschleifer der Marke Makita. Wie die Polizei weiter schreibt, schlug ein bisher unbekannter Täter mit einem Zaunpfosten das Oberlichtfenster eines Tores des Bauhofes auf und gelangte so in die Räume der Lagerhalle. Anschließend hebelte der Täter die Tür zum Bürogebäude auf. Dort wurden alle Räume durchsucht, Schränke geöffnet und eine Geldkassette aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet.

Zeugenhinweise

Es entstand ein Sachschaden von circa 15 000 Euro, schreibt die Polizei weiter. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen machen konnten und Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Tel. 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol