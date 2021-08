Garitz vor 13 Stunden

Einbruch in Apotheke

Einbrecher haben am vergangenen Wochenende eine Apotheke in der Parkstraße heimgesucht. In der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, hebelten der oder die Täter die hintere Eingangstüre auf sow...