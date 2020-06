Einbrecher wollten in Wohnhaus

Unbekannte Einbrecher versuchten im Verlauf des Mittwochs in ein Einfamilienhaus in Forchheim einzusteigen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Die bislang unbekannten Täter suchten am Mittwoch, zwischen 10 Uhr und 18.30 Uhr, das Wohnhaus in der Straße "Am Lindenanger" vermutlich von hinten über den Radweg entlang der Adenauerallee auf. Die Einbrecher machten sich an einem Fenster im Erdgeschoss des Anwesens zu schaffen und versuchten offensichtlich erfolglos, das Fenster aufzuhebeln. Allerdings scheiterten die Täter. Sie hinterließen bei diesem erfolglosen Einbruchsversuch allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Hinweise erbeten

Zeugen, die am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 18.30 Uhr eine oder mehrere verdächtige Personen am Radweg entlang der Forchheimer Adenauerallee in Höhe der Anwesen zur Straße "Am Lindenanger" gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. pol