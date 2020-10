Mit Wertsachen sind bislang Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Nacht zum Montag im Forchheimer Stadtteil Kersbach entkommen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Von Sonntag auf Montag

Nach bisherigen Erkenntnissen machten sich die Täter im Zeitraum von Sonntag gegen 19 Uhr bis Montag, circa 6.15 Uhr, an der Terrassentür des Reihenhauses in der Straße Schwalbweiher zu schaffen. Die Unbekannten gelangten anschließend in die Wohnräume und durchsuchten sie. Mit einigen Wertsachen gelang den Einbrechern dann unerkannt die Flucht. Sie hinterließen einen Sachschaden von ungefähr 3000 Euro.

Kripo erbittet Hinweise

Zeugen, die insbesondere in der Nacht zum Montag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Straße Schwalbweiher, nahe der Poxdorfer Straße, beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. pol