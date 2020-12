Ein unbekannter Täter ist am Wochenende in zwei benachbarte Geschäfte in der Erlanger Innenstadt eingebrochen. Der Einbrecher gelangte in der Zeit von Samstagabend nach Geschäftsschluss bis Montagmorgen auf bisher unbekannte Weise in die beiden benachbarten Geschäftsgebäude in der Nürnberger Straße.

In einem der beiden betroffenen Ladenräume, einem Schuhgeschäft, öffnete der Täter sowohl die Kasse als auch einen Tresor und stahl das darin befindliche Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Auch die benachbarte Buchhandlung wurde zum Ziel des Einbrechers. Wiederum war die Kasse das Ziel des unbekannten Täters. Ihm gelang es auch in diesem Fall, das darin aufbewahrte Bargeld zu erbeuten. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld der betroffenen Geschäfte machen konnten, werden gebeten, sich unter Telefon 0911/2112-3333 bei der Polizei zu melden. pol