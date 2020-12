Während der Abenddämmerung stiegen Einbrecher im Scheßlitzer Stadtteil Würgau in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Laut Polizeibericht hebelten drei unbekannte männliche Einbrecher am Dienstag um 16.10 Uhr die Terrassentür auf der Rückseite des Wohnhauses auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Innerhalb von nur zehn Minuten durchwühlten die Männer sämtliche Räume des Hauses. Die Unbekannten erbeuteten Schmuck und Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich. An der Terrassentür entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zwischen dem Betreten des Grundstücks und der späteren Flucht aus dem Haus vergingen weniger als 15 Minuten.

Zeugen, die am Dienstagnachmittag oder am frühen Abend verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Ortsbereich von Würgau bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0951/9129-491 mit der Bamberger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. red