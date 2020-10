Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von Freitagnacht bis Samstagfrüh in ein Wohnhaus in Kleinsendelbach eingebrochen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe:

In der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 8.40 Uhr, hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf und drangen in das Einfamilienhaus in der Adlerstraße ein. Dort durchwühlten sie sämtliches Mobiliar. Was die Unbekannten konkret entwendet haben, steht bislang noch nicht fest, teilt die Polizei mit. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Die Kripo Bamberg bittet Zeugen, die in der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 8.40 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Adlerstraße gesehen haben, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. pol