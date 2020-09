Zwischen vergangenem Freitagnachmittag und Montagmorgen drangen Unbekannte in das Hausmeisterbüro eines Anwesen in der Pestalozzistraße ein. Die Tür zum Büro wurde vermutlich aufgehebelt. Die Täter entwendeten eine Flex, eine Spardose und ein Glas mit Kleingeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt rund 500 Euro, der Beuteschaden etwa 620 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Radfahrer bei Kollision verletzt Zwei Radfahrer kamen sich am Montagnachmittag auf dem Radweg in der Memmelsdorfer Straße auf Höhe des Briefzentrums in die Quere. Kurz vor dem Passieren machte eine 62-Jährige einen Schlenker nach links und touchierte mit ihrem Lenker den Lenker einer 13-Jährigen, woraufhin diese von ihrem Fahrrad fiel. Beide Unfallbeteiligte mussten wegen leichter Verletzungen ärztlich versorgt werden. Fahrrad braucht einen neuen Sattel Irgendwann im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde in der Pfeuferstraße von einem Fahrrad ein hochwertiger Sattel entwendet. Der Sattel mit spezieller Federung hat einen Wert von 120 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. pol