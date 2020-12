Hauptsächlich mit Bargeld entkamen unbekannte Täter, nachdem sie am Montag in eine Wohnung in Kronach eingedrungen waren. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieses Einbruchs.

Einige Tausend Euro erbeutet

Die Täter gelangten am Montag zwischen 10 und 15.15 Uhr durch die Balkontür in die Wohnung in der Gottfried-Neukam-Straße. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke, bis sie Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich und ein Schmuckstück fanden. Mit dem erbeuteten Diebesgut flüchteten sie anschließend unerkannt.

Zeugen, die am Montag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Gottfried-Neukam-Straße bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Teefonnummer 09561/6450 zu melden. pol