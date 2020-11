Ein Unbekannter ist in den Bürgersaal in Ebelsbach eingedrungen und hat erheblichen Schaden angerichtet. In der Zeit von Dienstag, 10 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, hatte der Täter über ein Fenster an der nördlichen Gebäudeseite in das Innere gelangen wollen. Nachdem dies misslungen war, verschaffte er sich gewaltsam Zugang über den südlichen Nebeneingang. Insgesamt wurden drei Türen gewaltsam geöffnet. Weiterhin wurde ein im Erdgeschoss an der Wand angebrachter Zigarettenautomat angegangen. Der Täter versuchte zunächst, das Gerät von der Wand zu hebeln, und bearbeitete den Automaten zusätzlich mit einer mitgebrachten Flex. Über einen möglichen Entwendungsschaden und dessen Höhe ist derzeit nichts bekannt. Der Sachschaden am Automaten beläuft sich auf 2000 Euro und an den beschädigten Türen auf 1500 Euro.