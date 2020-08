Einbrecher erbeuten wertvollen Schmuck

Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch zwischen 9.30 und 18.30 Uhr in Scheßlitz Zutritt zu einem unverschlossen Wohnhaus in der Schweisdorfer Straße. Die Eindringlinge durchwühlten im Obergeschoß Schränke und Kommoden und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. In der Nähe des Grundstücks hielt sich eine etwa 25 Jahre alte Frau auf. Sie war schlank, kurze mittelblonde/braune Haare und trug ein schwarz/weiß geblümtes Kleid. Darüber hinaus bemerkte eine Zeugin gegen 15 Uhr zwei männliche Personen, die sich im Hofraum des Anwesens aufhielten. Die Männer waren dunkelhäutig und einer trug eine auffällig helle bzw. weiße Jacke. Wer kann Hinweise auf die Frau oder auf die beiden männlichen Personen machen? Wer hat verdächtige Fahrzeuge beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, entgegen.