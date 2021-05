Wenn einem Diebstahl der gewaltsame Zugang zur Beute vorausgeht, spricht die Polizei von einem besonders schweren Diebstahl. Dieses Delikt ereignete sich offenbar auf einer Großbaustelle in der Milchhofstraße. Dort wurde am Pfingstwochenende in zwei zwei Baustellencontainer eingebrochen, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Die Täter entwendeten Baustellentechnik im Wert von 600 Euro. An einem der Container schoben die Einbrecher die Jalousie eines Fensters nach oben und gelangten über ein gekipptes Fenster ins Innere. An einem weiteren Container hebelten die Unbekannten eine Tür auf. Die Einbruchsermittler schätzen den Sachschaden auf 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Coburg unter Telefon 09561/6450. red