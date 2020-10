Die Museen Schloss Aschach veranstalten am 20. Oktober, 22. und 28. Oktober, jeweils um 14, 15 und 16 Uhr geführte Rundgänge durch das neu gestaltete Graf-Luxburg-Museum. Die Besucher erhalten einen Einblick in das Leben der gräflichen Familie von Luxburg und erfahren Geschichten zu den Dienstboten, die für die Grafenfamilie tätig waren.Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. Es ist lediglich der Museumseintritt zu entrichten. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen pro Führung begrenzt. Eine Anmeldung unter Mail: schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de oder Tel.: 09708/704 188 20 wird empfohlen. Es gelten die allgemeinen Corona-Regelungen. Foto: Gerhard Nixdorf