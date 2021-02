Die Staatliche Realschule Coburg II möchte interessierten Schülern und deren Eltern die Möglichkeit geben, sich die CO II "anzusehen" und Informationen zu sammeln. Ab Montag, 1. März, ist die Seite "Anmeldung" auf der Homepage www.rscoburg2.de mit Filmen, Bildern und Informationen freigeschaltet und wartet auf Besucher. Diese können so einen Einblick in das Schulleben bekommen. Außerdem findet am Dienstag, 23. März, über das Schulamt Coburg ein Online-Informationsabend aller Schularten statt.

Anmeldungen für die CO II finden an folgenden Tagen statt:

Montag und Dienstag, 10. und 11. Mai, von 8.30 bis 16.30 Uhr, Mittwoch, 12. Mai, von 8.30 bis 18 Uhr und am Freitag, 14. Mai, von 8.30 bis 12 Uhr. Dazu bitte mitbringen: die ausgedruckten und unterschriebenen Anmeldeformulare von der Online-Anmeldung, die Geburtsurkunde zur Einsicht, eine Impfpasskopie oder das Original, das Übertritts- oder Zwischenzeugnis (aus der 5. Klasse), eventuell Sorgerechtsbestimmungen und schulpsychologische oder ärztliche Atteste. Eine direkte Aufnahme von Schülern aus der 4. Klasse der Grundschule kann bei einem Notenschnitt von bis 2,66 in den Fächern Deutsch/Mathematik und Heimat- und Sachkunde erfolgen. Probeunterricht gibt es ab einem Notenschnitt ab 3,00 in den Fächern Deutsch/Mathematik und Heimat- und Sachkunde. Dieser findet vom 18. bis 20. Mai an der Realschule Coburg II statt.

Voraussetzung für die Aufnahme von Schülern aus der 5. Klasse der Mittelschule ist ein Notenschnitt von 2,5 in den Fächern Mathematik und Deutsch im Jahreszeugnis der 5. Klasse.

Realschuldirektor Klaus Reisenweber und das Lehrerkollegium bedauern in der Pressemitteilung, dass sie wegen der Corona-Pandemie Schüler und deren Eltern nicht zu einem persönlichen Mitmachtag begrüßen können, wie das in den vergangenen Jahren Usus war, und verweisen eben auf die genannten Informationsmöglichkeiten auf der Homepage, wo es noch weitere Informationen zum Übertritt auf die Realschule CO II gibt. red