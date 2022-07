In einer Kooperation zwischen dem Kindergarten Regenbogenland und der Langendorfer katholischen öffentlichen Bücherei haben fünf Vorschulkinder in den vergangenen Wochen die Bücherei kennengelernt, wie die Verantwortliche jetzt in einer Pressemeldung mitteilten. Zusammen mit dem frechen Büchereifuchs Felix stellte Büchereimitarbeiterin Edith Harkleroad den Langendorfer Mädchen und Jungen an drei Besuchen mit den Themen "Bücherei entdecken - Bücherei erleben - Bücher werden Freunde" die Welt der Bibliothek vor.

Bücher, Spiel, Tonie-Figuren

Die Kinder durften spielerisch entdecken, wo altersgerechte Medien wie Bücher, Spiele, CDs oder Tonie-Figuren in der Bücherei zu finden sind - ganz ohne Mama oder Papa. Außerdem konnten sich alle ein Buch für den Kindergarten und auch ein eigenes Buch für zu Hause aussuchen und ausleihen, nachdem die Ausleihbedingungen sowie der Umgang mit ausgeliehenen Medien erklärt und mit kreativen Methoden greifbar gemacht worden waren.

Führerscheine überreicht

Um die Freude am Lesen bei den Kindern zu wecken und noch tiefer in die Welt der Bü-cher einzutauchen, wurde natürlich auch bei jedem Besuch eine lustige Geschichte vorgelesen und lebendig gemacht. Zum Abschluss nahm jedes der frisch gebackenen Büchereifüchschen stolz eine Urkunde durch Fuchs Felix entgegen und ist mit dem "Büchereiführerschein" nun gewappnet für viele folgende Besuche. red