Eine Million Euro bekommt die Gemeinde Viereth-Trunstadt aus einem Sonderförderungsprogramm für die Baumaßnahme "Umbau des Pfarrheims Trunstadt und Anbau eines barrierefreien Bürgersaales". "Das ist wie ein Sechser im Lotto, den man sich nicht entgehen lassen sollte", freute sich Bürgermeisterin Regina Wohlpart (BG) in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Es soll ein Zentrum für Jung und Alt geschaffen werden sowie Platz für vielfältige Aktivitäten der Vereine entstehen. Der vorhandene Raum ist zu klein und nicht barrierefrei. Architekt Schröbel aus Bamberg stellte den aktuellen Planentwurf vor, der mit der Gemeinde und der Seniorenbeauftragten Barbara Müllich ausgearbeitet wurde. Der Charme des gesamten Areals sowie des bestehenden Foyers soll erhalten bleiben. Hier ist ein barrierefreier Eingangsbereich mit Garderobe, WC und einer funktionalen Küchenanlage mit Lagermöglichkeit vorgesehen. Der neu zu errichtende Anbau kann durch den Einbau einer Trennwand individuell genutzt werden. Praktisch und kostensparend gegenüber eines Satteldachs wäre ein Flachdach, auf dem ein Dachgarten mit Dachterrasse Platz findet. Die Beschlussfassung zur weiteren Umsetzung wurde in der Sitzung einstimmig gefasst.

Sanierung Trinkwasserbehälter

Wie bereits im letzten Jahr beschlossen, steht eine Sanierung des Trinkwasserbehälters in Trunstadt an. Bei Untersuchungen im Hochbehälter waren Bakterien festgestellt worden, zudem wurde die Be- und Entlüftung beanstandet. Ein entsprechendes Sanierungskonzept wurde von Tobias Harloff vom Planungsbüro Baur Consult aus Haßfurt vorgestellt und mit dem Gemeinderat diskutiert. Absolute Priorität habe die Verantwortung dem Bürger gegenüber, für ein sauberes Trinkwasser zu sorgen und gleichzeitig Versorgungsengpässe zu vermeiden, besonders im Fall eines Feuerwehreinsatzes. Für die Kostensicherheit möchte der Gemeinderat ein Leistungsverzeichnis als Grundlage zur Entscheidung, welche Sanierungsarbeiten ausgeführt werden sollen.