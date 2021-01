"Wie können wir in diesen besonderen Zeiten ein Zeichen setzen und etwas Gutes tun?" Das fragten sich unabhängig voneinander die Schülerin Jule Hirt (17) und die Referendarin für Lehramt Corinna Kurz. Jule Hirt startete einen Instagram-Aufruf zur Spende von Weihnachtsgeschenken für geflüchtete Kinder. Innerhalb von drei Tagen wurden so weit über 120 liebevoll verpackte, nach Altersgruppen ausgewiesene Geschenke gesammelt. Corinna Kurz sammelte dazu noch Geld, um für alle Kinder Wachsmalkreiden oder Buntstifte, Malvorlagen, Zeichenblock, Radiergummi, Bleistift und Spitzer zu organisieren. Unter strengen Corona- Auflagen fand dann die Geschenkübergabe für die Kinder des Aufnahmezentrums Oberfranken (AEO) statt. Die Pandemie ist auch für die geflüchteten Kinder mit großen, zusätzlichen Einschränkungen verbunden. So kann zum Beispiel das "Spielzimmer", eine Kinderbetreuung von Montag bis Freitag, während des Lockdown nicht angeboten werden. Das Spielzimmer wird von dem Verein Freund statt fremd rein ehrenamtlich organisiert. red