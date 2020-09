Die Initiative "Parents für Future" in Haßfurt macht auf eine Menschenkette für Klimaschutz aufmerksam. Die Veranstaltung findet am Freitag, 25. September, in Haßfurt statt.

Seit Anfang dieses Jahres sind alle Menschen von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Damit das Umsetzen der Klimaziele nicht aus dem Blick gerät, lädt die "For-Future"-Bewegung in Haßfurt zu der Menschenkette für 11.30 Uhr auf den Marktplatz in Haßfurt ein. Die Hygienevorschriften werden beachtet, versichern die Veranstalter. Wer kommt, soll eine Mund- Nasen-Bedeckung tragen und für den Abstand Bänder, Banner oder Transparente mit 1,50 Metern Länge mitbringen. "Es ist ermutigend zu sehen, wie unsere Gesellschaft in der Lage ist, Krisen zu bewältigen. Das macht uns, den Klimaaktivisten, großen Mut, dass wir auch in der Klimakrise die richtigen Entscheidungen treffen können und wollen. Dieses Gefühl und auch die Motivation, den richtigen Weg zu gehen, wollen wir am 25. September verbreiten. Unsere Hoffnung liegt auf breite Unterstützung und viele Menschen, die mit uns gemeinsam am 25. September in Haßfurt ein Zeichen setzen. Ein Zeichen und ein klares und unverkennbares Signal an die Entscheider in Politik und Wirtschaft, um erkennbar zu machen, wie motiviert wir als Gemeinschaft sind, dem Klimawandel Einhalt zu gebieten und die gesetzten Ziele zu erreichen", betonen Heiner Goschenhofer und Christoph Appel für die Bewegung. Sie lädt Eltern, Großeltern, Kinder sowie Enkel zur Teilnahme ein. cl