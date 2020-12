In Coronazeiten ist alles anders, auch für die Herzogenauracher Krippenfreunde. Bisher war es üblich, am Samstag vor dem ersten Adventssonntag die Krippensaison in der Stadtpfarrkirche zu eröffnen.

Allerdings gibt es in diesem Jahr keine Krippenausstellung in der Krypta der Marienkapelle, auch die offizielle Eröffnung der Krippensaison musste der derzeitigen Umstände wegen ausfallen. In den Vorjahren konnten sich die Besucher an fränkischen, alpenländischen, afrikanischen oder orientalischen Krippen in der Ausstellung erfreuen. Ein kleiner Ersatz ist in Schaufenstern von Geschäftsleuten in der Innenstadt zu sehen.

Was sich die Krippenfreunde aber auf keinen Fall nehmen lassen, ist, die große Kirchenkrippe in der Stadtpfarrkirche aufzubauen, die alljährlich zahlreiche Besucher anzieht. Aufgrund der geltenden Abstandsregeln musste der Aufbau, an dem zahlreiche Mitglieder beteiligt waren, auf mehrere zeitliche Abschnitte verteilt werden.

Es galt, zunächst das Grundgerüst aus dem Depot zur Kirche zu bringen und an Ort und Stelle aufzubauen. Danach mussten die Gebäude auf der Grundplatte an ihre vorgesehene Position gebracht, die Beleuchtung installiert und die Kunststoffscheiben an die Ständer montiert werden. Dafür waren hauptsächlich die Männer im Verein zuständig. Danach galt es für die Frauen im Verein, diese Kulisse mit Leben zu erfüllen.

In der ersten Szene ist die Verkündigung des Herrn dargestellt. Der Erzengel Gabriel tritt bei der jungen Maria aus Nazareth ein und spricht die Worte: "Sei gegrüßt du Begnadete, der Herr ist mit dir." Und weiter: "Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: Dem sollst du den Namen Jesus geben." Zu sehen ist auch ihr Verlobter, der Zimmermann Josef, der als Nährvater Jesu seinem Beruf als Handwerker nachgeht.

Flankiert wird diese wichtige Szene vom Dorfleben in Nazareth, hier sind "Blinde Kuh" spielende Kinder zu finden, kleine Spielpferde und Reifen. Aber auch ein Dorfladen, in dem Tongefäße sowie Gewürze in offenen Säckchen offeriert werden.

Alles lebensecht und im richtigen Maßstab, darauf legen Karin Andree und die Frauen im Verein großen Wert. Die Figuren sind ansprechend gekleidet und die Kinder in Bewegung. So gerüstet kann auch in diesem ungewöhnlichen Jahr die Krippe in der Stadtpfarrkirche ein Wegweiser auf das weihnachtliche Geschehen für die kleinen und großen Herzogenauracher sein.