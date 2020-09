Anlässlich seines ersten Todestages am heutigen Donnerstag, 10. September, erinnern Familie und Freunde an Karl Franz, der sich für sein Wirken in Bamberg unter anderem das Bundesverdienstkreuz verdient hatte. Geboren am 31. Januar 1931 in Bärnau/Oberpfalz in einfachen Verhältnissen legte Franz eine beachtliche Karriere in der Finanzbranche hin, ehe er am 10. September 2019 in Bamberg starb. Von 1970 bis 1994 leitete er als Direktor die Raiffeisenbank Bamberg und hat in dieser Zeit die Bilanzsumme der Bank fast verdreißigfacht. Viele Jahre war er stellvertretender Bezirksverbandspräsident von Oberfranken, Verbandsratsmitglied im Genossenschaftsverband Bayern und Verwaltungsratsmitglied beim Bundesverband der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken. Wegen seiner Verdienste um den Verband erhielt er zweimal die Raiffeisenmedaille in Gold.

Aber auch jenseits seiner Arbeit setzte Karl Franz bleibende Akzente, weil er sich für die schönen Künste und die Wissenschaft begeisterte. So hob er den Theaterverein Bamberg mit aus der Taufe und war ab 1995 dessen langjähriger Vorsitzender. Der Berganzapreis wurde von ihm mitinitiiert, und die Theatersanierung unterstützte er wesentlich durch das Einbringen von Fördergeld und das Einrichten von "Stuhlpatenschaften". Für sein Engagement wurde er mit der "Stadtmedaille Bamberg", der Auszeichnung "Ehrenbürger der Universität Bamberg" und dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Der damalige Minister Werner Schnappauf bezeichnete ihn 2005 als "unermüdlichen Förderer von Wissenschaft, Kunst und Kultur".

Karl Franz war bekannt für seine Korrektheit und Gewissenhaftigkeit, aber auch für seine Fürsorglichkeit und Kontaktfreude. Dabei hatte er auch immer den Schalk im Nacken, wie gute Freunde berichten. red