4000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf der Strecke Ebern-Haßfurt in Höhe Altershausen. Gegen 14.30 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem VW Passat in Richtung Haßfurt. Als sie im Bereich der Einmündungen nach Altershausen einen vor ihr fahrenden weißen Transporter überholen wollte, lenkte dessen Fahrer plötzlich auf die Gegenfahrbahn, wo sich schon der VW Passat der Frau befand. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während die Frau anhielt, setzte der mutmaßliche Unfallverursacher seine Fahrt fort. Bekannt ist nur, dass es sich um einen weißen Transporter mit der Zulassung für Schweinfurt handelt. Zudem hatte der Transporter an der Fahrzeugrückseite ein deutlich sichtbares "W" in blauer Farbe. Beschädigungen dürfte der Transporter an seiner linken Fahrzeugseite aufweisen. Die Polizei in Haßfurt bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise nimmt die Inspektion in Haßfurt entgegen, Ruf 09521/9270.