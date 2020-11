Im Landkreis Haßberge gibt es einen weiteren Todesfall, der mit einer Coronavirus-Infektion in Zusammenhang gebracht wird. Eine 91-jährige Frau mit Vorerkrankungen ist am Mittwoch in einer Bamberger Klinik verstorben, wie das Landratsamt gestern mitteilte. Dadurch erhöht sich die Zahl der Todesopfer auf sieben. "Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen", so Landrat Wilhelm Schneider.

Zu der traurigen Nachricht kommt eine erhebliche Zunahme bei den Corona-Neuinfektionen im Landkreis Haßberge. Das Gesundheitsamt Haßberge meldete gestern 26 weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus. Der starke Anstieg ist offensichtlich auf einen Ausbruch in einer Einrichtung zurückzuführen. Nähere Angaben dazu machten die Behörden gestern nicht. Der Träger will am heutigen Donnerstag weitere Informationen bekanntgeben.

Acht Patienten in der Klinik

Mit den 26 Neuinfektionen erhöht sich die Gesamtzahl der bisher bestätigten Corona-Fälle im Landkreis auf 541 (Stand: 11. November, 14 Uhr). 389 Bürger sind inzwischen wieder genesen. Aktuell sind 146 Personen mit dem Virus infiziert.

Derzeit werden acht Personen stationär im Krankenhaus behandelt. Allerdings liegt offenbar keiner dieser Betroffenen auf der Intensivstation.

In häuslicher Isolation befinden sich derzeit 542 Personen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit im Landkreis aktuell bei 118,51. ks