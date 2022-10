Die Sparkasse Bad Kissingen hat dem Jack-Steinberger-Gymnasium (JSG) einen Teppich für den Ruheraum gestiftet. So wirke der Raum noch wärmer als bisher, und - allein durch die gedämpfte Akustik - Ruhe spendender, wie es in einem Schreiben an die Presse heißt. Jetzt sei es möglich, dass auch größere Gruppen den Raum auf einem Teppich sitzend nutzen können. Der kleinere, weiße, runde Teppich bleibt. In dem Ruheraum können die Schülerinnen und Schüler zur Ruhe zu kommen, sich entspannen oder Achtsamkeit einüben. Die AG "Raum für Stille" nimmt dieses Angebot zweimal in der Woche in den Pausen wahr. Klassen erleben die Wirkung durch Traumreisen mit ihren Lehrkräften. Die Religionsfachschaft bietet Besinn-ungen an und Angela Beck, verantwortlich für den "Raum der Stille" und Schulseelsorgerin am JSG, gestaltet immer wieder Impulse. red