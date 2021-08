Die Stadt Coburg schenkt allen Coburger Kindern und Jugendlichen zwischen vier und 16 Jahren Gutscheine für das Freibad im Aquaria. "Besonders Kindern und Jugendlichen hat die Corona-Pandemie zu schaffen gemacht. Deshalb will die Stadt ihnen einen schönen Tag im Aquaria zum Plantschen, Schwimmen und Sonnenbaden ermöglichen - natürlich kostenlos", erläutert Oberbürgermeister Dominik Sauerteig die Aktion, die vom "Bündnis Coburg - die Familienstadt" veranstaltet wird. Alle Coburger Kinder und Jugendlichen im Alter von 4 bis 16 Jahre erhalten per Post den Gutschein für einen freien Eintritt in das Freibad im Aquaria Coburg. Die Aktions-Montage sind am 16., 23., 30. August und am 6. und 13. September. Der Gutschein kann an einem der Aktions-Montage an der Kasse im Aquaria abgegeben und eingelöst werden, teilt die Stadt mit. Weitere Informationen, vor allem auch darüber, was bei schlechtem Wetter passiert, gibt es unter www.coburg.de/buendnis-aktionstage. red