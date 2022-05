Ein Tag, der Jungen dazu animieren soll, einmal in eher rollenuntypische Berufsbilder zu schlüpfen, ist fester Bestandteil im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus und trifft jedes Jahr auf großen Anklang, wie es in einer Pressemitteilung des Hauses heißt. Fünf Jungen hatten dieses Mal die Chance, hinter die Kulissen zu blicken. Der Pflegeberuf gewinne immer mehr an Bedeutung und eröffne auch Männern ausgezeichnete Zukunftschancen, wird in der Mitteilung betont.

Der Tag hat mit einer Führung durch die zentrale Notaufnahme begonnen. Unter anderem wurde den Jungs die Liegendanfahrt für die Krankenwagen sowie der Schockraum für Schwerverletzte gezeigt. Im Anschluss durften die Jungen Hand anlegen, zuschauen, wie man fachgerecht einen Gips anlegt und eine offene Wunde versorgt. Anschaulich zeigte Dr. Jakub Jezek, neuer medizinische Leiter der ZNA, an einem Teddybär, wie man eine solche Wunde vernäht. Jezek kam vom Elbe-Elster Klinikum Herzberg als Oberarzt der Chirurgischen Abteilung nach Bad Kissingen. Er ist ausgebildeter Notarzt und verfügt außerdem über die Zusatzbezeichnung Schmerztherapeut.

Im Anschluss wurde den Jungs vom Team der Anästhesie und Intensivmedizin das Reanimieren in Notfallsituationen gezeigt. Anhand einer Puppe lernten sie sogar die Herzdruckmassage. Jezek ermahnte sie, ihre Kräfte einzuteilen und sich rechtzeitig mit anderen Helfenden abzuwechseln, damit die Herzdruckmassage effektiv bleibt. Auch sei es ganz wichtig , nicht zu zaghaft vorzugehen. "Rippen können durchaus brechen. Aber das kann später medizinisch versorgt werden. Wenn ein Verletzter nicht richtig reanimiert wird, kostet das allerdings Menschenleben," so Oliver vom Team Notfallmedizin.

Zu guter Letzt endete der Tag mit einem grandiosen Ausblick über ganz Bad Kissingen auf dem Hubschrauberlandeplatz des Krankenhauses. red