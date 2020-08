Ein Sieg reicht für Endrunde

Nach langer Pause sind die Faustball-Frauen des TSV Staffelstein in die Bundesliga-Feldsaison gestartet. Als Aufsteiger traten sie in der verkürzten Vorrunde beim TSV Calw an. Ein Sieg musste her, um sich für die Endrunde am 16. August zu qualifizieren. Und der gelang dem Team um Trainer Bernd Donath, obwohl ihm die beiden Routiniers Pia Donath und Jule Donath sowie Neuzugang Toni Völkel verletzt fehlten. Auch Stammspielerin Annabel Steinböck war verhindert. Das TSV-Quintett verlor zwar gegen den Gastgeber und deutschen Hallenmeister TSV Calw mit 0:3, schlug aber den SV Tannheim mit 3:1.

In der Endrunde treffen die TSVlerinnen auf den derzeit wohl erfolgreichsten Verein im Frauenfaustball und amtierenden Feldmeister - den TSV Dennach. Zweiter Gegner ist der Vorjahressiebte TSV Pfungstadt.

TSV Staffelstein -

TSV Calw 0:3

Der Topfavorit aus Calw setzte die Staffelsteinerinnen unter Druck. Dazu kamen die teils schwierigen Wetterverhältnisse mit Regen und Wind. Doch dafür hielten die Staffelsteinerinnen gut mit. Gerade in den ersten beiden Sätzen (jeweils 6:11) gelangen ihnen immer wieder Punkte. Auch wenn das Spiel nach Satz 3 mit 3:11 klar verloren ging, zeigten die TSVlerinnen einen schönen Bundesliga-Einstand.

TSV Staffelstein -

SV Tannheim 3:1

Gegen Tannheim ging es um Gruppenplatz 2. Von Beginn an entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Doch die Staffelsteinerinnen behielten im entscheidenden Moment die Nerven und holten sich Satz 1 mit 13:11. Auch im zweiten zeigten sich die Frauen einen Tick stärker und behielten mit 11:8 die Oberhand. Auch Durchgang 3 war bis zum letzten Ball hart umkämpft. Diesmal behielt Tannheim mit 12:10 die Oberhand. Im vierten Satz machten die Oberfranken mit 11:9 den Sack zu. spo TSV Staffelstein: Leonie Sturm, Hanna Kießling, Franzi Niederle, Ulla Donath, Nadine Potzel