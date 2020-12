Man hört normalerweise nicht viel vom Ingenieurbüro ISB Benkert in Bad Brückenau: Dort, im ehemaligen Hotel "Schwan", tüftelt ein kleines Team von Entwicklern und Konstrukteuren im Auftrag renommierter Industriekonzerne an der Zukunft, und das bereits seit 1970, heißt es in einer Pressemitteilung des Ingenieurbüros. Das zu Ende gehende Jahr 2020 brachte neben dem 50-jährigen Bestehen der Firma einige weitere runde und halbrunde Zahlen mit sich. Alle Hände voll zu tun hatte also Frank Benkert bei der Überreichung seiner Glückwünsche und Präsente an die analog und digital versammelten Jubilare.

Seit immerhin fünf Jahren gehört Florian Enders aus Reichenbach zum Team, und bereits seit 20 Jahren - seit Beginn seiner Lehrzeit nämlich - hält Johann Cyplakov aus Ramsthal der Firma die Treue.

Stolze 25 Jahre sind Matthias Müller aus Waldfenster und Viktor Koch aus Schlitz mit an Bord, und beide durften sich zu sätzlich zu ihren Baumarkt-Einkaufsgutscheinen über eine Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer freuen.

Die voraussichtlich letzte al lerdings in Kochs Laufbahn, denn er verabschiedet sich sehr zum Bedauern seiner Kollegen in den längst verdienten Ruhestand.

Ihm und allen anderen galt der Dank des aktuellen, und natürlich auch des "alten" Chefs, des Firmengründers Stephan Benkert, für ihre Treue und für ihren Einsatz in unzähligen spannenden Projekten.

Leistungsfähigkeit und Kontinuität seien die Grundlage für einen optimistischen Blick in die Zukunft, auch und gerade in gegenwärtig turbulenten Zeiten, heißt es in der Mitteilung.

Zwei runde Geburtstage

Feuchtfröhlich und rechtzeitig vor 21 Uhr klang der Abend aus, denn auf zwei runde Geburtstage war ja ebenfalls noch anzustoßen: Auf den 70. von Viktor Koch im Juli und auf den 80. von Stephan Benkert schon im Februar dieses Jahres. red