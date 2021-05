Im Rahmen der "Coburg Ratsch"-Gastreihe stellen sich bekannte Coburger Persönlichkeiten als telefonische Ansprechpartner zur Verfügung. Jetzt ist es gelungen, Jan Gorr, Geschäftsführer des HSC 2000 Coburg, ans Telefon zu holen. Am Dienstag, 25. Mai, ist Gorr von 17 bis 18 Uhr unter der Nummer 09561/9769677 zu sprechen. Man kann mit ihm zum Beispiel über die Aussichten des HSC sprechen oder fragen, welche Joker vielleicht noch in der Hand sind. Vielleicht auch, wie ihm die Stadt Coburg mit ihren HSC-Anhängern gefällt. "Coburg Ratsch" ist eine ehrenamtliche Initiative , um Coburger Bürgern in kontaktarmen Zeiten Gespräche und Unterhaltung per Telefon anzubieten. Foto: Stadt Coburg/Rosenbusch