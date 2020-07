Ein Schuljahr in den USA

Eine Highschool besuchen, in einer amerikanischen Familie leben, Footballspieler anfeuern und einen Abschlussball miterleben - davon träumen viele Jugendliche. Insgesamt 360 Schüler sowie junge Berufstätige können sich diesen Traum in jedem Jahr dank des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms (PPP) des Deutschen Bundestags und des US-Congress erfüllen. Bis zum 11. September können Jugendliche sich für das Stipendium im Schuljahr 2021/22 bewerben. Auch in Coburg werden noch Bewerber gesucht.

Die Stipendiaten erhalten ein Vollstipendium, in dem ein Vor- und Nachbereitungsseminar, ein begleiteter Hin- und Rückflug, Versicherungen und eine Betreuung während der zehn Monate in den USA enthalten sind. Sie verbringen ein Schuljahr in den Vereinigten Staaten.

Für die Betreuung der Stipendiaten ist in Coburg der gemeinnützige Verein Partnership International zuständig.

Mehr Informationen zum Vollstipendium für die USA gibt der Deutsche Bundestag unter www.bundestag.de/ppp. red