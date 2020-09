Im Jahr 2020 ist alles anders. Das Coronavirus hat vieles unmöglich gemacht, was uns lieb und teuer war. Vor allem gemeinschaftliche und öffentliche Unternehmungen sind den Abstandsregeln zum Opfer gefallen. Doch darin liegt vielleicht auch eine große Chance, denn einer der wirklich wenigen positiven Aspekte der Situation ist der verstärkte Anschub digitaler Möglichkeiten.

So geht es in diesem Jahr auch dem beliebten "Tag des offenen Denkmals", der am kommenden Sonntag, 13. September, erstmals ausschließlich im Internet stattfindet.

Im Landkreis Bamberg sind zwei Denkmäler am Start, die man digital unter der Adresse https://mehr-zum.tag-des-offenen-denkmals.de/ erkunden kann: das Schloss Weißenstein in Pommersfelden und die ehemalige jüdische Schule in Hirschaid. Das Motto ist in diesem Jahr "Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken" und knüpft mit dem Wunsch nach Nachhaltigkeit damit direkt an die Darstellung der Denkmäler im Netz an. Nicht nur die Art und Weise, den Tag zu begehen, ist neu, sondern mit den digitalen Methoden ist es auch möglich, Orte zum Sprechen zu bringen, die nicht so ohne Weiteres zugänglich sind.

So kann man zum Beispiel in Schloss Weißenstein in Pommersfelden virtuell auf den Dachboden oder in den Keller steigen - bei regulären Schlossbesichtigungen ist das nicht möglich. Antoinette Fehlinger, im Schönborn-Schloss für das Marketing zuständig, hat die coronabedingte Schließungszeit dazu genutzt, neun kurze Filme im berühmten Barockbau zu drehen, die an bekannte und unbekannte Orte führen. Ihre Tochter Catharina kümmerte sich um die Videotechnik, und auf dem hauseigenen Youtube-Kanal sind die Filmbeiträge nun zu sehen. Für den digitalen Denkmaltag hat Fehlinger zu Youtube verlinkt und so mit vergleichsweise einfachen Mitteln die Möglichkeit geschaffen, die Besucher an verborgene Orte zu führen.

Sanierung geplant

Ganz ähnlich geht es dem anderen Denkmal, das im Landkreis Bamberg digital geöffnet ist. Das Gebäude der ehemaligen jüdischen Schule in Hirschaid der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wird noch einige Jahre dauern, deshalb ist ein kurzer Filmbeitrag zu sehen, der ins Innere führt. Der schlechte bauliche Zustand des Hauses in der Nürnberger Straße erlaubt es momentan nicht, Publikum einzulassen, und so zeigt der Film die ehemaligen Wohn- und Schulräume und die Mikwe, das jüdische Ritualbad im rückwärtigen Teil. Das bis ins 16. Jahrhundert zurückreichende Gebäude war zwischen 1883 und 1938 für den Schul- und Religionsunterricht der jüdischen Gemeinde von Hirschaid genutzt worden. Eine Sanierung und spätere Nutzung als Dokumentationszentrum ist geplant.

Das Internet ist schnelllebig, deshalb können noch bis zum Sonntag Denkmäler gemeldet werden. Die virtuell geöffneten historischen Orte im Landkreis Bamberg könnten also noch kurzfristig mehr werden.