Innen hui, außen pfui, so könnte man es nennen , dass man sich in der Wohnung noch mit einem anderen Hausstand treffen und zu Fünft die Köpfe zusammenstecken darf, aber ein Spaziergang an frischer Luft nicht erlaubt sein soll! Was für ein schlechter Witz! Jeder Mensch mit einem gesunden Verstand, wird diese Regelung wohl nicht nachvollziehen können!

Wer es bislang vermied, in der Wohnung die Aerosole zu verbreiten und statt dessen vor allem einsame, ältere Menschen im Freien traf, wird sich nun verwundert die Augen reiben (natürlich gedanklich, ins Gesicht langen ist bäh).

Ich bin durchaus dafür, härter als bislang durchzugreifen, um die Ansteckungen zu verringern, aber wie man sich an frischer Luft mehr anstecken können soll als in geschlossenen Räumen erschließt sich mir absolut nicht! Dann sollte man vielleicht auch weniger lüften, um die Virenlast von außerhalb nicht in die Wohnung dringen zu lassen, oder wie darf ich das verstehen? Vielleicht ist aber auch der Nebel der vergangenen Tage einigen in den Kopf gewabert und hat deren Sinne etwas vernebelt?! Bleibt zu hoffen, dass sich die Sonne bald wieder zeigt, damit der Nebel sich lichtet und die Gedanken wieder in geordnete Bahnen gelenkt werden! Bis dahin bitte Fenster und Türen geschlossen halten und im Freien einen weiten Bogen um andere Personen machen!

Wer Sarkasmus findet, darf ihn gerne behalten!

Siegfried Dietrich

Maroldsweisach