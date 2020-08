Ein Sandkasten für den Nachwuchs

Auf den Wunsch einiger Ailsbacher Eltern hin, hat der Spielplatz nun einen Sandkasten. Regina Bruckmann und dem Bauhofteam haben dafür schnell und unkompliziert den Sandkasten bereitgestellt. Er war von der Spielplatzsanierung Mailach übrig.

Die knappe Tonne Sand und die erste Grundausstattung mit Spielzeug wurde von der Freien Wählergruppe Ailsbach gespendet. "Es ist schön, wenn wieder ein Punkt der To-Do-Liste abgeschlossen ist. Die Liste der Themen, die der neue Gemeinderat bearbeiten will, wächst stetig und wird uns in den nächsten sechs Jahren beschäftigen". heißt es in einer Pressemitteilung der Freien Wählergruppe Ailsbach dazu. "Wichtig ist uns, dass die Ortsteile und deren Bedürfnisse/Wünsche berücksichtigt werden. Die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat von Lonnerstadt ermöglicht das." red