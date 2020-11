Der alljährliche Seniorentag der St.-Georgs-Pfarrei musste in diesem Jahr coronabedingt abgesagt werden. Die Feier der Krankensalbung als Sakrament des Trostes, des Mutes und der Ermutigung zu empfangen, nutzten nun viele betagte Menschen. Das Angebot wurde als Unterbrechung eines bisweilen eintönigen Alltages trotz auferlegter Hygieneschutzmaßnahmen dankbar angenommen. In der Höchstadter Stadtpfarrkirche erinnerten Stadtpfarrer Kilian Kemmer und Pfarrvikar James Nangachiveetil an die Trostbotschaft des christlichen Glaubens. Die meistgeschriebene Aufforderung in der Heiligen Schrift lautet "Fürchtet euch nicht".

Deshalb empfahl Kilian Kemmer den Senioren, während der Pandemie große Vorsicht walten zu lassen, sich aber nicht von Angst als schlechtem Ratgeber leiten zu lassen. Für den musikalischen Rahmen der Liturgie sorgte Gabriel Konjaev. LM