Sieben Mitglieder des Kunstvereins stellen vom 19. Februar bis 27. März in der Oberen Stadtgalerie und im Badhaus aus. Knapp 100 Werke in verschiedenen Techniken sind in der Reihe "7 aus dem Verein" zum Thema "Verbunden" entstanden.

So zeigt der Textil-Designer Heinz Gerber Collagen aus Stoff zum Thema Mensch und Natur. Georg Köstners Holzschnitte schwanken zwischen gegenständlich und abstrakt. Die Buchbinderin Cornelia Kurtz verbindet Kunst mit Handwerk, ihr Medium ist Papier.

Heidemarie Schellwanich-Fries zeigt Bilder, die sich durch eine kraftvolle Spannung auszeichnen. Die Kunstpädagogin Meike Schuster arbeitet mit Stift und Schere rund um das Thema "Menschen und Körper". Ute Trentmann aus Hessen zeigt Fotografien mit morbidem Charme. Die figürlichen Installationen der Bühnenbildnerin Ingrid Wachsmann laden zum Mitmachen ein. Ihr 220 Meter langer "roter Faden" verbindet das Badhaus mit der Galerie in der Oberen Stadt. Jeder, der mag, kann gegen eine Spende für die Naturbühne Trebgast ein Stück erwerben.

Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 19. Februar, um 11 Uhr im Badhaus im Oberhacken. Thomas Schimmel am Piano und Matthias Butzlaff am Saxofon sorgen für den musikalischen Rahmen. Zu sehen sind die Werke im Badhaus jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr sowie in der Oberen Stadtgalerie am Samstag und Sonntag von 13 bis 16 Uhr.

Alle Infos unter www.kunstverein-kulmbach.de. red