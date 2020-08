Ein Reh getötet, zwei verletzt geflüchtet

Innerhalb von 14 Stunden wurden die Streifen der Polizei Bad Brückenau am Montag zu drei Wildunfällen mit Rehen gerufen. Bei Kollisionen wurde ein Tier getötet, zwei flüchteten nach dem Anstoß offensichtlich verletzt ins Gelände. Die Fahrer der beteiligten Autos wurden nicht verletzt, schreibt die Polizei. In der Morgendämmerung sprang dem 63-jährigen Fahrer eines SUV am Ortsrand von Singenrain ein Reh vor den Kühler. Es flüchtete nach der Kollision in

den nahen Wald. In der Abenddämmerung war ein 27-Jähriger mit seinem Pkw auf der Straße von Oberbach nach Gefäll unterwegs. Im Bereich des Basaltwerks wollte unvermittelt ein Reh die Fahrbahn überqueren. Der 27-Jährige konnte nicht mehr anhalten und erfasste das Tier mit der Front seines Autos. Auch dieses Reh rannte weg. Am Fahrzeug entstand ein geringer Lackschaden. Eine Stunde später, gegen 21 Uhr, lief einem 60-Jährigen, der mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2790 bei Aspenmühle fuhr, ebenfalls ein Reh vor den Kühler. Das Reh wurde getötet. Am Pkw beläuft sich der Schaden auf rund 2000 Euro. pol