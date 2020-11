In welchem der Coburger Parkhäuser, der Tiefgarage am Albertsplatz, auf dem Ketschenanger oder im geplanten Parkhaus auf dem Güterbahnhofsgelände ist noch ein Stellplatz frei? Für diese Information an die Autofahrer sind vor mittlerweile 30 Jahren Anzeigetafeln installiert worden. Aber das System ist in die Jahre gekommen, die technischen Mängel haben zu einem Totalausfall geführt, die Anzeigen funktionieren mitunter nicht mehr.

Deshalb investiert die Stadt nun in ein neues und dynamisches Parkleitsystem mit aktuellen Informationen. Der Senat für Stadt- und Verkehrsplanung sowie Bauwesen sprach sich am Mittwoch einstimmig dafür aus, dass in den nächsten Jahren mit einem Aufwand von 680 000 Euro Autofahrer möglichst frühzeitig zu freien Stellplätzen in den Parkhäusern geleitet werden.

Uwe Kaltenmark von der Schlothauer & Wauer Ingenieursgesellschaft für Straßenverkehr erläuterte am Mittwoch die Planung. Schon heute zählen die Schranken an den Ein- und Ausfahrten der Parkhäuser und der Tiefgarage die ein- und ausfahrenden Wagen und geben die Daten an einen zentralen Rechner weiter. Dieser steuert die Anzeigen auf den Wegweisern. Kaltenmark stellte die dynamischen Schilder vor, welche die freien Stellplätze in den Parkhäusern anzeigen.

Weiter gebe es die Möglichkeit, zusätzliche Textzeilen mit Verkehrshinweisen zu ergänzen. Auch touristische Botschaften könnten dort erscheinen. Herkömmliche Metalltafeln seien an den Einfallstraßen vorgesehen.

Erste Informationen über freie Stellplätze soll es künftig an der Bamberger Straße, der Frankenbrücke und in der Seidmannsdorfer Straße sowie im Norden der Stadt an der B 4 in Höhe der Gaudlitzkreuzung sowie in der Rodacher und der Neustadter Straße geben.

"Je näher sich der Stellplatzsuchende den Parkierungsanlagen nähert, umso detaillierter werden die Informationen über vorhandene Kapazitäten. Damit können unnötige Suchfahrten vermieden oder reduziert werden", so Uwe Kaltenmark. In den vergangenen Wochen sind nach seinen Angaben die Standorte für die neuen Hinweistafeln und damit auch nötige Kabelschächte festgelegt worden. cw