Ein neues Gesicht bei den Keglern

Der Kegelsport in Coburg bekommt ein neues Gesicht! Bei den Sportkeglern ist eine Saison zu Ende gegangen, die voraussichtlich bei jedem, der sich für diesen Sport begeistert, in Erinnerung bleiben wird.

Es war dem Coronavirus geschuldet, dass in allen Spielklassen - von der Bundesebene, bis hin zu den einzelnen Kreisen - der Spielbetrieb vorzeitig beendet und die Tabellen zwei Spieltage vor Schluss als Abschlusstabellen gewertet wurden.

Eine Zeit, die sich die Funktionäre vom SKC Siemau und der CT Post Franken Coburg durchaus zunutze gemacht haben. Sie waren nicht ganz untätig.

Schon im Februar dieses Jahres wurden die ersten Gespräche zwischen beiden Lagern geführt. Auch in Coburg merkt man den allgemeinen Trend im Kegelsport, dass die Mitgliederzahlen sinken und gleichzeitig das Durchschnittsalter der aktiven Sportler steigt. Das waren auch unter anderem die Beweggründe, warum sich beide Clubs intensiv mit einem Zusammenschluss befasst haben.

Auf der einen Seite der ausreichend vorhandene Unterbau beim SKC Siemau und auf der anderen Seite mit dem Spielrecht in der Landesliga der CT Post Franken Coburg: Eine Konstellation, die zielführend ist, um den besagten Tendenzen für die Zukunft besser gerüstet entgegenzublicken. Denn nur so werde auch in den nächsten Jahren ein erfolgreicher Kegelsport in Coburg möglich sein, dachten sich die Verantwortlichen der beiden Vereine.

Nach vielen Wochen intensiver Telefonate und einer Menge an E-Mails mit den verschiedenen Verbänden wurde am Samstag bei der Mitgliederversammlung des SKC Siemau der Zusammenschluss beider Clubs endgültig und rechtlich besiegelt. Ab sofort tritt man unter dem neuen Namen SKC Siemau Coburg an. Als Vorsitzender wurde Peter Krotzer einstimmig von der Versammlung gewählt.

Mit dem Beginn der kommenden Saison gehen Frauen- und Herren-Teams auf Landes-, Bezirks- und Kreisebenen auf Holzjagd. Weiterhin wird die Heimbahn die Kegelanlage der CT Coburg sein. Natürlich steht der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund. Dennoch soll auch die Geselligkeit weiterhin hochgehalten werden.

Demnach werden die Veranstaltungen wie zum Beispiel das Thai-Essen und die Kirchweihfeierlichkeiten, welche der SKC Siemau in den vergangenen Jahren mit Freude und großem Engagement durchgeführt hat, auch weiterhin mit den neuen Mitgliedern stattfinden. So ist zumindest der Plan.

Der SKC Siemau Coburg freut sich auf viele Zuschauer und Unterstützer bei den Heimspielen und auch über viele Gäste bei den verschiedenen Festakten, wenn alles wieder normal laufen kann.

Die ehemaligen Funktionäre Peter Krotzer (ehemals SKC Siemau) und Pierre Günzel (CT Post Franken Coburg) sind über die durchweg positive Grundstimmung sehr angetan und bedanken sich bei jedem einzelnen Mitglied für den reibungslosen Zusammenschluss. "Wir wünschen uns natürlich, dass dieser Schwung weiterhin gelebt wird und dem Vereinsleben zu einer erfolgreichen Zukunft verhilft", sagen Krotzer und Günzel.

Zudem richtet sich auch ein weiterer Dank an die CT Coburg und die Verbände für die gute und enge Zusammenarbeit. "Der Coburger Kegelsport hat durch diese Maßnahmen zielführend einen richtigen Schritt gemacht. Wir werden alles daran setzen, dass der SKC Siemau Coburg in Zukunft ein stabiler Verein bleibt. Zudem freuen wir uns, den Namen auch weit über die Grenzen des Coburger Landes hinaus vertreten zu dürfen", sagt der Vorsitzende Peter Krotzer. red