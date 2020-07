Ein neuer Priester für den Baunach-, Itz- und Lautergrund

Der Würzburger Diözesanbischof Franz Jung hat Pater Vincent Moolan Kurian (52) vom Orden der Unbeschuhten Karmeliten, Leiter der Pfarreiengemeinschaft "Maria im Werntal, Werneck", mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 zum Pfarrvikar in den Pfarreiengemeinschaften "Sankt Christophorus im Baunach-, Itz- und Lautergrund, Baunach" und "Sankt Kilian und Weggefährten, Pfarrweisach" ernannt. Das teilte das Bistum Würzburg mit. Kurian wurde 1968 in Mailellampara (Indien) geboren. 1983 trat er in den Orden der Unbeschuhten Karmeliten ein und legte 1993 die Ewige Profess ab. 1996 schloss er das Studium der Theologie und Philosophie mit dem Bachelor ab. Am 6. Juni 1996 wurde er in Indien zum Priester geweiht. Anschließend war er in Kerala als Berufungsleiter sowie als stellv. Leiter und Studienpräfekt im Saint Theresa Spirituality Centre tätig. Ab 2000 war er Superior vom Mount Carmel Kloster und Administrator im Mount Carmel Spirituality Centre (Indien). 2001 kam Kurian in die Diözese Würzburg und wirkte als mitarbeitender Priester in der Pfarreiengemeinschaft Schwanfeld, Wipfeld, Waigolshausen, Hergolshausen und Theilheim. 2008 wurde er zum Pfarradministrator der geplanten Pfarreiengemeinschaft Werneck, Ettleben, Schnackenwerth, Stettbach ernannt. 2009 wurde er zudem Rektor der Schlosskirche in Werneck. 2010 wurde er koordinierender Pfarrer und 2017 Leiter der Pfarreiengemeinschaft "Maria im Werntal". pow