Dass er noch mal die Schulbank drücken wird und das als "Lehrer", hätte Ivo Vitamvas sich vor ein paar Wochen nicht vorstellen können. "Ich bin aktuell noch dabei, mich hier einzuleben, und dabei helfen natürlich auch Kontakte." Diese Kontakte sollte er im neuen Sprachkurs der VHS Coburg "Kroatisch für Einsteiger" reichlich haben.

Zum VHS-Sprachdozenten wurde er durch einen Zufall. Eine Bekannte schickte seiner Lebenspartnerin einen Instagram-Post, auf dem die Volkshochschule einen Dozenten für Kroatisch suchte. Der 67-jährige Kroate Ivo Vitamvas will die Sprache seiner Heimat vermitteln, damit man im Urlaub mit den Einheimischen kommunizieren kann und besser zurechtkommt. Und die Corona-Pandemie stellt ganz neue Herausforderungen an die Kommunikation mit Einheimischen im Urlaub. So hat heutzutage der Satz "Ja sam dva puta cijepljen!" - "Ich bin zweimal geimpft!" immens an Bedeutung gewonnen.

Vitamvas ist aktuell dabei, seine erste Unterrichtsstunde vorzubereiten, denn lange ist es nicht mehr hin bis zum 16. Februar. "Ich habe schon ein bisschen Lampenfieber, aber ich denke, das werde ich schon schaffen", sagt der neue VHS-Dozent. red