Ein neuer Diakon für das Lauertal

Jochen Lauterwald (44), Diakon in der Pfarreiengemeinschaft "Um den Michaelsberg, Heustreu", wechselt mit Wirkung zum 1. September mit halber Stelle als Diakon in die "Katholische Pfarreiengemeinschaft im Lauertal, Poppenlauer", heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit der anderen halben Stelle absolviert er die religionspädagogische Ausbildung am Religionspädagogischen Institut Würzburg.

Aus Burglauer

Lauterwald stammt aus Burglauer. Er arbeitete bis Juli 2018 als Disponent für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung in der Integrierten Leitstelle in Schweinfurt. Bischof Friedhelm Hofmann weihte ihn am 20. Oktober 2012 in Münsterschwarzach zum Ständigen Diakon.

Diakon mit Zivilberuf

Im Anschluss war Lauterwald als Diakon mit Zivilberuf in der Pfarreiengemeinschaft "Um den Michaelsberg, Heustreu" eingesetzt. 2014 wechselte er in seine Heimat-Pfarreiengemeinschaft "Sankt Bonifatius um den Höhberg, Salz".

Im Juli 2018 kehrte er als hauptberuflicher Diakon in die Pfarreiengemeinschaft "Um den Michaelsberg, Heustreu" zurück und begann zusätzlich ab September 2018 die religionspädagogische Ausbildung am Religionspädagogischen Institut Würzburg.

Lauterwald ist verheiratet und Vater von drei Söhnen. pow