Im Utopolis Multiplex laufen am heutigen Donnerstag drei neue Filme an, darunter auch die Fortsetzung der "Spirit"-Reihe. Für das Zeichentrickabenteuer zeichnen Regisseurin Elaine Bogan ("Die Drachenreiter von Berk") und Produzentin Karen Foster ("Drachenzähmen leicht gemacht") verantwortlich.

Utopolis Multiplex Coburg

Spirit - Frei und ungezähmt: Lucy ist ein echter Wirbelwind und nach ihrem neuesten Streich bringt Tante Cora sie schließlich zu ihrem Vater Jim in das Prärie-Städtchen Miradero. Anfangs ist sie so gar nicht begeistert. Das ändert sich, als sie die Reitermädchen Abigail und Pru kennenlernt und sich mit ihnen anfreundet. Lucky ist besonders fasziniert von Spirit, einem wilden Mustang, der in einem Stall in der Nähe gefangen gehalten wird. Beide verbindet ein großer Freiheitsdrang und schnell auch eine ganz besondere Freundschaft (88 Minute; frei ab 0 Jahre; täglich um 16.15 Uhr).

Space Jam II: Eine bösartige Künstliche Intelligenz nimmt LeBron James und seinen kleinen Sohn Dom in der digitalen Welt gefangen. Um zurück nach Hause zu kommen, muss LeBron aus Bugs Bunny, Lola Bunny und der gesamten Bande notorisch undisziplinierter Looney Tunes ein Basketball-Team formen, das es mit den digitalen Champions der Künstlichen Intelligenz aufnehmen kann (116 Minuten; frei ab 6 Jahre; täglich um 16.30 und 19.30 Uhr).

Nomadland: Fern (Frances McDormand) hat, wie viele in den USA nach der großen Rezession, alles verloren. Nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch einer Industriestadt im ländlichen Nevada packt Fern ihre Sachen und bricht in ihrem Van auf, ein Leben außerhalb der konventionellen Regeln als moderne Nomadin zu erkunden (108 Minuten; frei ab 0 Jahre; täglich um 19.30 Uhr).

Black Widow 3D: Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) alias Black Widow ficht ihren letzten spektakulären Kampf aus (frei ab 12 Jahre; täglich 16 und 20 Uhr). - Die Croods II - Alles auf Anfang: Die Croods treffen auf ihre größte Herausforderung - eine andere Familie, die anscheinend in der Evolution schon ein paar Stufen weiter ist (frei ab 0 Jahre; täglich 16.30 Uhr). - Fast & Furious 9: Dom Toretto (Vin Diesel) ist durch eine neue Bedrohung gezwungen, sich seiner Vergangenheit zu stellen (frei ab 12 Jahre; täglich um 16, 19.30 und 19.50 Uhr). - Catweazle: Der kauzigen Magier Catweazle (Otto Waalkes), hat sich versehentlich aus dem 11. Jahrhundert in die Jetztzeit katapultiert (frei ab 0 Jahre; täglich um 16.45; Do/Fr/Mo/Di/Mi. auch um 20 Uhr). - Peter Hase II - Ein Hase macht sich vom Acker: Peter Hase lässt sich auf ein Abenteuer außerhalb des Gartens ein (frei ab 0 Jahre; täglich um 16.45 Uhr). - Godzilla vs. Kong 3D: Die mythischen Gegner liefern sich einen spektakulären Kampf, bei dem es um das Schicksal der gesamten Welt geht (frei ab 12 Jahre; täglich 16.15 und 20.15 Uhr). - Nobody: Der passive Niemand Hutch Mansell (Bob Odenkir) muss plötzlich seine Familie verteidigen (frei ab 16 Jahre; Fr. bis Mo. um 20.15 Uhr). - A quiet Place II: Evelyn (Emily Blunt) ist mit ihren Kindern gezwungen, sich auf den Weg in das Unbekannte zu machen (frei ab 16 Jahre; Do., Di., Mi. 20.15 Uhr). - Conjuring III: Im Banne des Teufels: Einer der aufsehenerregendsten Fälle vom paranormalen Ermittler Ed (Patrick Wilson) beginnt mit dem Kampf um die Seele eines kleinen Jungen (frei ab 16, täglich um 20.15 Uhr).

Wie läuft es im Kino?

Alle Abstands- und Hygieneregeln, die momentan im Kino gelten, findet man aktuell auf der Kinohomepage

www.utopolis-coburg.de. red